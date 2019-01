Größte „Feindin“ von Ivona Dadic verletzt!

Ivonas Coach Philipp Unfried reagierte mit großem Mitleid für Thiam, als er auf Teneriffa von deren Pech erfuhr: „Eine solche Verletzung ist immer tragisch. Alle Athleten trainieren hart, der Sport ist ihr Job - und wenn dann so etwas passiert, ist es immer ganz, ganz bitter.“ Und was gibt es Neues von Ivi? Sie kehrt am Donnerstag vom Training aus Teneriffa zurück, wo sie eine Woche unter einer Grippe gelitten hatte. Deshalb ist ihr geplanter Start in die Hallen-Saison diesen Samstag in Wien etwas unsicher geworden. „Wir entscheiden kurzfristig, ob sie Samstag startet oder nicht“, so Unfried. Eventuell testet sie ansonsten beim Meeting am Sonntag in Linz den Hochsprung.