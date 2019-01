Nach Zusammenstoß blieben Autos im Schnee stecken

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war am 13. Jänner 2019 gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw auf der L1499 von Schenkenfelden in Richtung Hirschbach im Mühlkreis unterwegs. Nach dem Ortsgebiet Schenkenfelden kam er in einer leichten Rechtskurve auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Zur gleichen Zeit war eine 58-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, mit ihrem Pkw von Hirschbach in Richtung Schenkenfelden unterwegs.