Mädchenleiche in Park: Fahndung nach Ex-Freund

Es ist der dritte Mord an einer Frau, der in dieser Woche das Land erschüttert - vor allem weil das Opfer erst 16 Jahre alt ist. Die Leiche des Mädchens wurde am Sonntagvormittag in Wiener Neustadt in Niederösterreich gefunden - von der eigenen Mutter. Im Visier der Ermittler steht der On-off-Freund der 16-Jährigen, ein anerkannter Flüchtling aus Syrien - nach ihm wird wegen Verdachts des Mordes auf Hochtouren gesucht. Die beiden sollen am Samstagabend zusammen unterwegs gewesen sein. Stunden später war Manuela K. tot - brutal erwürgt und in einem Park unter Ästen und Blättern abgelegt.