Stark! Biathlon-Staffel schießt sich aufs Stockerl

Der Sieg ging in überlegener Manier an Russland (0+6) vor Frankreich (1+8/1:01). Die Österreicher holten damit den dritten Podestplatz in diesem Winter, den ersten in der Staffel seit dem Holmenkollen-Bewerb im März 2018. „Für so einen Erfolg braucht es alle vier dazu. So wie es gelaufen ist, hat es genau gepasst“, sagte Eder.