Steu und Koller rodeln in Sigulda nur hinterher

Thomas Steu und Lorenz Koller sind am Samstag beim Doppelsitzer-Weltcup der Kunstbahnrodler in Sigulda über Rang zehn nicht hinausgekommen. Dem ÖRV-Duo unterliefen bei der Generalprobe für die WM speziell im ersten Durchgang zu viele kleine Fahrfehler. Am Ende betrug der Rückstand auf die deutschen Sieger Toni Eggert/Sascha Benecken, die ihren 39. Weltcupsieg feierten, 0,960 Sekunden.