Aufregung um „Malen nach Zahlen“ für Häftlinge

Da will uns wohl jemand vera..., das können nur Fake News sein! Das, geschätzte Leser, waren die ersten Gedanken bei der Recherche nachfolgender Geschichte. Unter hochoffiziellem Briefkopf des Justizministeriums (Generaldirektion) wurden da Gefängnisse angewiesen, eine „Beschäftigungsbox“ unter die Insassen (Häftlinge) zu bringen. Damit all jene, die ohne Beschäftigung einsitzen, ein bissl was zu tun haben. So weit, so gut.