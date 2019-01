Dank Weltrekord! Herzog bei EM auf Gold-Kurs

Sonntag Entscheidung

Mit den 1.000 m war Herzog dafür „überhaupt nicht zufrieden“, wie sie zu Protokoll gab. Die Entscheidung folgt am Sonntag mit je einem weiteren Lauf über 500 und 1.000 m. Der EM-Titel wäre für Herzog eine Mehrkampf-Premiere. In ihrer Paradedisziplin, den 500 m, hatte sie im Vorjahr bereits die EM-Krone über eine Einzelstrecke gewonnen. „Ich hoffe, dass mir nochmals ein so toller Lauf über 500 m gelingt, und dann heißt es kämpfen und beißen am finalen Tausender.“