Das sollten Sie beim Füttern beachten

Die meisten Vogelarten verabschieden sich im Winter ohnehin in den Süden. Doch manche Arten, wie zum Beispiel Amsel oder Krähe, bleiben auch in der kalten Jahreszeit bei uns. Sie nisten sich unter Häuserdächern oder in Nischen ein Quartier ein und ernähren sich von dem, was Sie unter der Schneedecke finden. Oder Sie fressen, was Sie von uns Menschen bekommen. Wir zeigen Ihnen, auf was Sie dabei besonders achten sollten.