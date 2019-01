So füttern Sie Vögel richtig

Das Füttern von Vögeln zur Winterzeit hat in Österreich eine lange Tradition. An den Futterstellen lassen sich die Tiere wunderbar beobachten und das ist ein Naturerlebnis für Jung und Alt. Man kann das Interesse von Kindern und die Freude an der Natur wecken und somit den Grundstein für ein späteres Umweltbewusstsein legen. Grundsätzlich sind Vogelarten, die im Winter bei uns bleiben, gut angepasst und finden auch in der rauen Zeit Futter. Aber im geschwächten Zustand und in nahrungsarmen Landschaften sind sie auf Zufütterung angewiesen. Es gibt einige wichtige Dinge zu beachten, die wir gemeinsam mit Richard Zink - Zoologe und Ornithologe sowie Leiter der Außenstelle der Vogelwarte in Seebarn - zusammengefasst haben.