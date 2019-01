Fit mit der „Krone“. Hochkarätige Messe in Graz:

Die „Krone“ lädt gemeinsam mit dem Gesundheitsressort des Landes Steiermark und in Partnerschaft mit der Medizinischen Universität Graz zur großen Gesundheitsmesse „KroneFit“. Erfahren Sie am 8. und 9. Februar auf der Messe Graz aus erster Hand, wie Sie Ihr Leben in Zukunft gesünder und auch angenehmer gestalten können.