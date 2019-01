Schock für Eisbullen vor dem Liga-Kracher

„Hansson erwarten wir bereits morgen in Zell am See. So wie es aktuell aussieht, wird er gegen Asiago einsatzbereit sein! Für uns eine weitere wichtige Verpflichtung, um unseren Kader kontinuierlich zu stärken und den Kurs in Richtung Playoffs zu halten“, lässt der Eisbären-Vorstand rund um Obmann Manfred Pfeiffenberger verlauten.