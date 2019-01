Brüderpaar entführt eigene Schwester: Verurteilt!

Umgezogen und Name geändert

Weil sie sich zusehends eingeengt fühlte und weil sie vor allem ahnte, dass ihre Angehörigen ihren neuen Freund - einen gebürtigen Österreicher - nicht tolerieren würde, verließ die junge Frau in weiterer Folge ihren Familienverband. Sie setzte sich in den Pinzgau ab, wo sie sich eine neue Existenz aufbaute. Sie ließ eine Namensänderung durchführen, änderte ihre Sozialversicherungsnummer, suchte sich einen Job und fand mit ihrem Freund eine Wohnung in Saalfelden. Ihrer Familie schrieb sie einen Brief, mit dem sie mitteilte, sie wäre vergewaltigt worden. Mit dieser inhaltlich unrichtigen Behauptung erhoffte sich die 21-Jährige, von ihrer Familie verstoßen und zukünftig in Ruhe gelassen zu werden.