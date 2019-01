Ökogruppen wollen auch Pendlerpauschale streichen

Klimawissenschafter und Ökonomen machen jetzt Druck für eine ökologische Steuerreform. In einem offenen Brief an die Regierungsspitze appellieren sie, der angekündigten „größten Steuerreform aller Zeiten“ auch eine starke Umwelt-Komponente zu geben. Auf der Wunschliste der Experten finden sich zahlreiche Maßnahmen, darunter auch die Streichung umweltschädlicher Subventionen wie etwa Pendlerpauschale oder Dieselprivileg.