Die Rückkehr der heimischen Horrorbilly-Zombies

Aber die Show muss weitergehen und die in Rockabilly- und Punkrock-Kreisen längst zur Kultband aufgestiegenen Wiener fahren auch in diesem Jahr ihre Krallen aus. „All These Fiendish Things“ nennt sich das neue Studioalbum, das ab 8. Februar auf die Menschheit losgelassen wird und der Band neben Altbewährtem auch neue musikalische Facetten abringt. Der gewohnte Horrorpunk zeigt in gewissen Bereichen Mut zu Pop-Hooks („Good Guy Rag Doll“), mäandert gerne einmal in Heavy-Metal-Gefilden („This Ain’t No Halloween Costume“) und fürchtet sich auch nicht vor einer akustisch angespielten Ballade, die sich schlussendlich in einen huldvollen NWoBHM-Track verwandelt („Gods Own Mistake“). Erlaubt ist was Spaß macht und das ist im Jahr 2019 bei den Bloodsucking Zombies From Outer Space so einiges - gut so!