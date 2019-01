Sieben Kids bei Feuer aus Kindergarten gerettet

Am 7. Jänner um etwa 14 Uhr befüllten ein 60-jähriger Mitarbeiter des Bauhofes und ein 49-jähriger Lkw-Fahrer der Pellets-Firma den Pellets-Ofen des Kindergartens in Unterach am Attersee. Kurz danach stellten die beiden fest, dass aus dem Ofen Rauch entwich und die Heizungsanlage zu brennen begann. Die Männer lösten sofort den Rauchmelder aus und versuchten den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.