Nach Festnahme: Dieb (32) attackierte Polizisten

Ein mutmaßlicher Dieb ging der Polizei am Dreikönigstag in Tarrenz ins Netz. Der Russe (32) soll in den frühen Morgenstunden bei mehreren geparkten Autos probiert haben, ob diese versperrt sind. Offene Pkw durchsuchte er nach Bargeld. Teils wurde er auch fündig. Dank eines Zeugen konnte der Verdächtige geschnappt werden. Auf dem Polizeiposten rastete der Mann aus und ging auf die Polizisten los. Stunden später klickten auch bei einem mutmaßlichen Komplizen die Handschellen.