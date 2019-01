Sieger Marcel stöhnt: „Das war harte Arbeit!“

So wie für ihn das Rennen. Nach dem ersten Lauf 37 Hundertstel hinter Marco Schwarz, plagte sich der Rekordsieger im Finale buchstäblich zum Slalom-Jubiläumserfolg (30). „Nach den beiden Einfädlern in Madonna und Oslo bin ich schon nervös geworden. Auch wenn’s mir keiner glauben will. Ich wollte einfach wieder punkten, doch leicht ging es mir wirklich nicht von der Hand. Das war ein reiner Fight – und das lag nicht an den äußeren Bedingungen“, ächzte er auf dem Siegespodest. Das riecht nach noch mehr Arbeit: „Irgendetwas stimmt nicht“, grübelte Hirscher, „Und das werden wir korrigieren müssen.“