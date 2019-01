Capitals siegen ++ KAC zerlegt Zagreb mit 12:0!

Die Vienna Capitals haben am Sonntag ihre Führung in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) durch ein 7:5 in Znojmo auf fünf Punkte ausgebaut! Verfolger Graz kassierte in Runde 36 gegen den VSV eine 2:5-Heimniederlage, und auch Linz blieb durch ein Heim-2:3 gegen Fehervar sieglos. Salzburg gelang mit einem 4:2 in Bozen ein guter Test für die Champions Hockey League. Das zehntplatzierte Innsbruck kam im West-Derby zu einem 6:3-Sieg beim achtplatzierten Dornbirn. Den Sieg des Tages feierte aber der KAC, das 12:0 des Rekordmeisters daheim gegen „Prügelknaben“ Zagreb war der höchste der EBEL-Geschichte.