„Bohemian Rhapsody“-Star verliebt in Filmpartnerin

„Somebody To Love“: Rami Malek (37), Freddie-Mercury-Darsteller in der Filmbiografie „Bohemian Rhapsody“, und seine Filmpartnerin Lucy Boynton (24) sind ein Paar. Bei der Entgegennahme einer Auszeichnung bei einem Filmfestival in Palms Springs am Donnerstag bedankte sich Malek bei ihr - und bestätigte damit Berichte diverser US-Medien.