„General Winter“ schlägt in Tirol gnadenlos zu

In der Landeshauptstadt Innsbruck etwa schneit es seit Samstagfrüh zum Teil ergiebig durch. Das und schlechte Sicht führten vor allem am Flughafen zu Behinderungen. Zahlreiche Flüge am Vormittag und über Mittag wurden gestrichen bzw. umgeleitet. Am Nachmittag konnten einzelne Flieger wieder landen, wie etwa die AUA-Maschine aus Edinburgh oder ein Flugzeug aus Moskau. Linienflüge etwa nach Frankfurt wurden für heute komplett gestrichen.