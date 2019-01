Große Lawinengefahr: Am Wochenende Stufe 5 möglich

Große Neuschneemengen auch am Wochenende

Am Wochenende könnte die Situation in Tirol noch kritischer werden. Große Neuschneemengen werden erwartet. „Prognosen gehen von 50 bis 100 cm in den Tälern des Unterlands und am Osttiroler Tauernkamm aus. Vor allem in klassischen Staulagen können sogar noch größere Neuschneemengen möglich sein. Im Westen Tirols fallen die Niederschläge deutlich geringer aus, hier ist mit 20 bis 50 cm Neuschnee zu rechnen“, heißt es vonseiten des Landes.