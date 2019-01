ÖHB-Männer besiegten Bahrain im WM-Test 31:22!

In der Olympiaworld schrieb nach der 1:0-Führung für Bahrain Robert Weber in seinem 161. Länderspiel mit seinem 700. Tor per Siebenmeter erstmals für Österreich an (4.). Raul Santos erhöhte kurz darauf auf 2:1. Doch Bahrain konterte, ging in Überzahl sogar 4:2 in Führung (9.) bzw. führte 5:3. Österreich, in dieser Phase defensiv zu zurückhaltend, stellte aber wieder auf 5:5 (12.) und ging dank Kapitän Nikola Bilyk 6:5 in Front.