Illegales Spiellokal: Einbruch vor Polizei-Razzia

Schlag gegen die illegale Glücksspiel-Szene in Kufstein! In der Festungsstadt wurde am Mittwoch nach vorangegangener Androhung ein einschlägiges Lokal behördlich geschlossen. Die Ermittler stellten drei verbotene Automaten sicher. Brisant: In der Nacht zuvor wurde die Spelunke noch von Einbrechern heimgesucht.