Schon wieder zwei afghanische Dealer erwischt

3,6 Gramm Cannabis, verprackt in mehrere Säckchen zum Verkauf, warf ein Afghane (16) weg, als ihn Polizisten am Mittwoch beim Bahnhof in Salzburg kontrollierten. Die Drogen wurden sichergestellt. Ein weiterer Afghane (17) wurde mit 0,5 Gramm Cannabis gestoppt. Beide Jugendliche wurden angezeigt.