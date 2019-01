Dinge, die Sie für jede Alltagssituation wappnen

Für Männer sind die Handtaschen von Frauen ein Mysterium. Unergründliche Tiefen, in denen selbst die Besitzerin häufig Ungeahntes entdeckt. Doch warum müssen die eigentlich so riesig sein? Immerhin schafft man(n) es ja auch mit Portmonee, Handy und Schlüsselbund durch den Tag. Frauen wissen - der Tag birgt oftmals unvorhersehbare Situationen - und für die will sie vorbereitet sein. Und das könnte Männern auch nicht schaden. Wir möchten die jetzt nicht für eine Handtasche begeistern, aber wir haben ein kleines Notfall-Kit zusammengestellt, dass wirklich jeder brauchen kann. Männer eben im Auto, Frauen in der Tasche.