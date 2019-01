Klum: Diesen Körperteil mag sie an Tom am liebsten

In der US-Talkshow musste Heidi Klum in einem Spiel die drei Körperteile nennen, die sie am meisten an Tom Kaulitz liebt. Und da kam wie aus der Pistole geschossen einer: „Sein ,Wiener‘“, rief die 45-Jährige. „Wiener“ ist eine Anlehnung an das Wiener Würstchen, im Englischen ein umgangssprachlicher Ausdruck für den Penis. Und dieser Teil von Toms Körper ist der Model-Schönheit offensichtlich noch viel, viel lieber als der Mund und die Augen des 29-Jährigen.