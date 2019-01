Erneut Tränengaseinsatz an US-Grenze zu Mexiko

Ansturm auf südliche US-Grenze hält an

Tausende Menschen aus verarmten und von Gewalt heimgesuchten Ländern Mittelamerikas haben in den vergangenen Monaten versucht, über Mexiko in die USA zu gelangen. Sie campieren in der Grenzstadt Tijuana und hoffen, in den USA Asyl gewährt zu bekommen. US-Präsident Donald Trump hat die US-Grenzposten allerdings zu hartem Durchgreifen aufgefordert. Verschärft wird die Diskussion um die US-Immigrationspolitik durch den Haushaltsstreit in den USA. Trump fordert vom Kongress die Freigabe von fünf Milliarden Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro), um die von ihm versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu können. Die Demokraten lehnen das ab.