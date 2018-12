Pro Asyl: Menschenrechte in Europa in „Schieflage“

Insbesondere dem italienischen Innenminister Matteo Salvini warf er vor, Stimmung zu machen für einen Rückfall in nationalistische Zeiten, in denen „Menschenrechte, die die Grundlagen der Europäischen Union und ihrer Staaten sind, für unverbindlich erklärt werden“. Zudem zeigte sich Burkhardt besorgt, dass Griechenland weiterhin Schutzsuchende „auf Inseln in menschenunwürdigen Haftlagern“ festsetze.