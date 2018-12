2018 hatte auch unfreiwillig komische Augenblicke

Pannenparade in Paris

Jedes Jahr am 14. Juli feiern die Franzosen den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789 - und damit den Beginn der Französischen Revolution. In die feierliche Stimmung mischten sich 2018 allerdings auch zwei veritable Pannen. Eine Schrecksekunde gab es, als zwei Motorräder bei einer komplizierten Choreographie zusammenstießen und umfielen. Die beiden Fahrer standen jedoch schnell wieder auf und fuhren weiter.