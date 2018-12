Auf dieses Projekt in Tirol „schaut ganz Europa“

In den nächsten Schritten sollen Wasserstoffautobahnen ausgebaut werden – also Strecken, an denen Tankstellen zur Verfügung stehen. Die Technologie soll sich auch in den öffentlichen und Schwerverkehr ausdehnen, die Preisunterschiede zu Diesel- und Benzinfahrzeugen überwinden und auf regionale Bedürfnisse angepasst werden können. Damit Tirol bis 2050 energieautonom werden kann – und die Welt als solche noch ein bisschen erhalten bleibt.