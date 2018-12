Hakenkreuz-Affäre sorgt in Wels weiter für Wirbel

Seit Auffliegen der Hakenkreuz-Affäre am Welser Magistrat sind mittlerweile 14 Monate vergangen. Ein Mitarbeiter der Ordnungswache posierte in seinem Schlafzimmer vor einer Nazi-Fahne. Das Foto gelangte an die Öffentlichkeit - der ehemalige Kandidat der freiheitlichen Gewerkschafter für die Personalwahlen der Stadt Wels wurde entlassen. Dagegen kämpfte der Welser rechtlich an. Die Richter sind sich uneinig.