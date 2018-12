Kult-„Örtchen“ schließt am Neujahrstag endgültig

Sperrstunde am Neujahrstag

Am Neujahrstag wird die Kult-Toilette um 9 Uhr nun endgültig zugesperrt. Eine Abschiedsfeier ist derzeit nicht geplant. „Wir werden einen langsamen Walzer zum Schluss spielen“, kündigt Betreiber Gerhard Neuhold an. Danach beginnt der Abbau der Dekoration und der Drehkreuze. Am 3. Jänner werden die Räumlichkeiten dann offiziell wieder an die Stadt Wien übergeben.