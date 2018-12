Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben geheiratet

Wie das „People“-Magazin berichtet, planten Miley und Liam eigentlich, in ihrem Haus in Malibu zu heiraten. Das jedoch wurde im Herbst Opfer der Feuer, die in Kalifornien wüteten, weshalb das Promi-Pärchen sich kurzerhand dazu entschied, die Hochzeit in Mileys Heimatstadt Franklin im US-Bundesstaat Tennessee zu veranstalten.