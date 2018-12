Bursche nach „Pinkelpause“ bei Taxifahrt vermisst

Am 25. Dezember gegen 5.50 Uhr morgens ließ sich ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden in Begleitung eines Bekannten mit dem Taxi von Vöcklabruck nach Attnang/Puchheim chauffieren. Während dieser Fahrt hielt das Taxi im Vornbuch genannten Ortsteil von Attnang/Puchheim an, wobei der 23-Jährige im angrenzenden Waldstück seine Notdurft verrichtete. Da dieser nach längerem Warten nicht mehr zum Taxi zurückkam, erstattete sein Begleiter Anzeige bei der Polizei.