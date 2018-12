Zoidl ersetzt Denifl bei World-Tour-Team

Weihnachten hat einen überraschenden Fahrerwechsel heimischer Radprofis gebracht. Der Oberösterreicher Riccardo Zoidl ersetzt den Tiroler Stefan Denifl beim World-Tour-Team CCC. Denifl hat seinen Vertrag noch vor dessen Beginn am 1. Jänner aufgelöst. Der polnische Rennstall führte am Heiligen Abend „persönliche Gründe“ für die einvernehmliche Trennung an.