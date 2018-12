Endspurt: 5000 Baguettes und 2000 Kilo Bratwürstel

Lange Vorbereitungsphase

Die Vorbereitungen bei den Handelsketten spitzten sich alle auf den Tag zu, gerade, wenn es um die Transport von Obst, Gemüse und Fleisch geht, muss alles passen. Da, wo frisch produziert wird,wie in Backstuben, herrscht Hochbetrieb und läutete bald der Wecker. „Unser Hauptprodukt am 24. Dezember ist das Baguette, da stoßen wir mit der Produktion an die Grenzen“, so Schrenk.