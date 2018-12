Snowboard: Crosser Hämmerle landet auf Rang 7

Im Semifinale war Douschan zu nahe an ein Netz gekommen, hängengeblieben und gestürzt. Luca Hämmerle verpasste in diesem Heat den Aufstieg um eine Zehntel. Die beiden Konkurrenzen waren die einzigen beiden vor den Weltmeisterschaften Anfang Februar in Solitude in den USA. Die Basis für die Vergabe der vier ÖSV-WM-Tickets ist also bereits gegeben. Am Freitag waren Douschan und Pachner auf die Ränge drei und vier gekommen. Einzige angetretene ÖSV-Dame war Pia Zerkhold, sie wurde nur 30.