Kufsteinerin (22) wird seit Mittwoch vermisst

Seit 19.Dezember, 19 Uhr, ist die 22-Jährige aus ihrer Wohnung in Kufstein abgängig. Die Mutter meldete die junge Frau nun als vermisst. „Eventuell könnte sich die Frau in Deutschland aufhalten, aber das ist nur eine Möglichkeit“, informiert die Polizei. „Es könnte aber auch sein, dass ein Unfall passiert ist“, heißt es von Seiten der Ermittler weiter. Eine Handyortung sei derzeit nicht möglich. Die Angehörigen der Familie übergaben den Ermittlern nun ein Foto und bitten um Hinweise an die Polizeiinspektion Kufstein unter 059133/7210.