Am Schulweg: Mann befriedigt sich vor Mädchen (8)

Sextäter-Alarm am letzten Schultag vor Weihnachten in Sierning in Oberösterreich: Ein achtjähriges Mädchen zeigte bei der Polizei an, dass ein „bärtiger Südländer“ es in einem Auto verfolgt und sich dann vor den Augen des Kindes selbst befriedigt haben soll. Die Ermittlungen laufen.