Warum finden die Briten den „Drohnen-Mann“ nicht?

„Flightmare before Christmas“ titelte die „Daily Mail“ in ihrer Online-Ausgabe Freitagfrüh. Thema: das durch Drohnen ausgelöste Flugchaos am Londoner Flughafen Gatwick, der im Süden der Millionenstadt liegt. Obwohl der Flugverkehr Freitagfrüh langsam wieder angelaufen ist, sitzen noch immer Tausende Passagiere fest. 115.000 Reisende waren am Donnerstag betroffen gewesen, nachdem so gut wie alle Starts und Landungen seit Mittwochabend abgesagt worden waren.