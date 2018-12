Brad Pitt: Ältere Kids wollen ihn nie wieder sehen

Die beiden Jüngsten, die Zwillinge Knox und Vivienne (10) haben am wenigsten von dem Sorgerechtskrieg mitbekommen und haben mit beiden Eltern keine Probleme. Sorgen soll Pitt allerdings Tochter Shilo (12) machen. Der Insider: „Er versucht das Verhältnis zu ihr durch Therapie zu kitten. Sie will unbedingt eine Beziehung zu ihrem Vater haben, doch hat aber auf der anderen Seite auch Angst vor ihm. Brad kann manchmal sehr dickköpfig sein und Shiloh ist in einer übersensiblen Phase.“