Tirol: 1,53 Millionen € Schaden durch Sozialbetrug

Der jüngste Fall wurde erst am Mittwoch bekannt: Eine 50-jährige Tirolerin verlegte bereits im Jahr 2006 ihren Wohnsitz nach Deutschland. Den Umzug mit ihren beiden Söhnen hatte die Frau den heimischen Finanzbehörden allerdings verschwiegen. Und so ließ sie sich über zwölf Jahre hinweg weiter die Sozialleistungen auf ihr noch bestehendes Konto in Österreich auszahlen. Wie berichtet, entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Ein vierstelliger Betrag konnte noch sichergestellt werden. Seitens des zuständigen Finanzamtes wurde bereits ein Rückforderungsbescheid erlassen.