Mit der „Krone“ zum Silvester-Spektakel nach Graz

Silvester in Graz wird heuer zum ganz besonderen Erlebnis: Mitten in der Innenstadt, direkt vor dem Rathaus, warten drei verschiedene Shows, die mit Wasser, Feuer, Laser, Licht und Musik die Besucher begeistern werden. Los geht es am 31.12. mit Speis und Trank schon zu Mittag, die erste Show startet um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei! Gewinnen Sie mit der „Krone“ zwei Nächte im 4-Sterne-Hotel Mercure inkl. Silvestermenü und erleben Sie die Shows hautnah!