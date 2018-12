Caps siegen in Salzburg nach Penaltyschießen

In der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel, Holzapfel münzte das zum 2:1 um, als er nach schöner Einzelleistung in Kreuzeck traf (25.). Doch in dieser starken Phase des Ex-Meisters fiel das 2:2. Rauchenwald bekam nach einem Fehler von Peter den Puck und schoss ein (32.). Den Schlussabschnitt eröffnete Salzburg mit dem 3:2 durch Heinrich (43.), überstand in der Schlussphase ein Powerplay der Caps und schien mit dem Sieg die Tabellenführung zu übernehmen.