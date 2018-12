Da können die Bullen noch aufholen

Spannedes Los! Salzburg trifft in der Runde der letzten 32 in der Europa League am 14. bzw. 21. Februar auf Club Brügge. Das ergab soeben die Auslosung in Nyon. Wir haben uns angeschaut, wie Salzburg bisher abgeschnitten hat, wenn die Gruppenphase überstanden worden ist. Die Statistik ist jedenfalls ausbaufähig!