Japans „Wunderkind“ Harimoto schreibt Geschichte

Der erst 15-jährige Japaner Tomokazu Harimoto hat einen weiteren Rekord gebrochen und als bisher jüngster Spieler das World-Tour-Finale der Tischtennis-Profis gewonnen. In Incheon in Südkorea setzte sich das in der Weltrangliste schon auf Rang fünf geführte „Wunderkind“ am Sonntag in 4:1-Sätzen gegen den einen Platz vor ihm notierten Chinesen Lin Gaoyuan durch.