„So wird der Pflegenotstand sicher nicht behoben“

Kurs weit weg von daheim

Wie dem auch sei: Frau A. bekam einen Platz in der Stiftung - und freute sich. Als alleinerziehende Mutter war sie auch erleichtert, die Schulung daheim in Kapfenberg machen zu können. Aber genau da legt sich die Bürokratie quer: Der theoretische Teil der Schulung, der sie zugeteilt wurde, findet nämlich doch in Knittelfeld statt. „Das sind 120 Kilometer am Tag, ohne Auto kaum zu schaffen. Mit Bus und Bahn wären das hin und retour vier Stunden.“