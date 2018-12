Da Costa gewann Formel-E-Auftakt in Diriya!

Günther, Sohn einer Kleinwalsertalerin und eines Allgäuers, der mit deutscher Lizenz fährt, war mit seinem Einstand zufrieden. „Was für ein Tag! 16. in einem aktionsgeladenen und ereignisreichen Rennen. Nach einem chaotischen Morgen mit fast keiner Trainingszeit wegen Regens ist das nicht so schlecht für mein erstes Rennen“, twitterte der mit 21 Jahren jüngste Pilot im Feld. Der Brasilianer Felipe Massa aus dem Venturi-Team von Susie Wolff wurde in seinem ersten Formel-E-Rennen 14. und blieb ebenfalls ohne Punkte.