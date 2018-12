Unbekannter schlug 20-Jährigem zwei Zähne aus

Die Männer waren in der Nacht zum Samstag vor einer Bar in der Innenstadt aus bisher noch unbekannten Gründen aneinander geraten. Der Unbekannte rastete schließlich komplett aus und schlug dem Oberösterreicher (20) so fest mit der Faust ins Gesicht, dass dieser die zwei Schneidezähne verlor. Als er sah, dass sein Opfer blutete, flüchtete der Angreifer. Der Verletzte wurde ins LKH gebracht. Nach dem anderen Mann wird gefahndet.