Sahin-Radlinger kehrt zu Hannover 96 zurück

Der österreichische Fußball-Tormann Samuel Sahin-Radlinger wird in der Winterpause zumindest vorerst zum deutschen Fußball-Bundesligisten Hannover 96 zurückkehren. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 26-jährige Rieder ist aktuell an den norwegischen Club Brann Bergen ausgeliehen, Spieler und Verein konnten sich aber nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.